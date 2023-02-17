Depremi gerekçe göstermişler: 'Demir Yumruk'ta tahliye edilenler aranıyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki büyük depremde 38 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Halen daha binlerce enkaza yönelik çalışma tamamlanmamışken, Ankara’da kritik bir tahliye kararının verildiği ortaya çıktı.

Düzenlenen naylon faturalarla kamunun 25 milyar lira zarara uğratıldığı iddia edilerek yürütülen ‘Demir yumruk’ operasyonu kapsamında, liderliklerini Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz ile Melih Karabacak’ın yaptığı iddia edilen üç ayrı gruptan onlarca kişi tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma sonrası her gruba ilişkin ayrı ayrı davalar açıldı.

DEPREMİ GEREKÇE GÖSTEREREK TAHLİYE İSTEDİLER

Artı Gerçek'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Melih Karabacak’ın sahibi olduğu Detaş Grubu’nun dosyasında ise, depremden iki gün sonra, 8 Şubat günü dikkat çeken bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı. Tutuklu sanıkların yakınları, depremi de gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu.

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi 8 Şubat günü, Ali Ekincan, Eşref Şahin, Fatih Öztürk, Kaan Karabacak, Mehmet Akif Çetin, Melih Karabacak, Murat Yeşilbaş ve Zübeyr Yiğit'in tahliyelerine karar verdi. Ve böylece sanıklar, yaklaşık 7 ay sonra, tahliye oldu.

Karara, Ankara Cumhuriyet Savcısı Cansu Öztürk itiraz etti. İtirazı, Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Savcı Öztürk’ün talebini kabul eden mahkeme, tahliye kararı verilen sanıklar için tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

"AKSİ HALDE DEPREM BÖLGESİNDE NÜFUSU KAYITLI TÜM TUTUKLULAR TAHLİYE EDİLİR"

15 Şubat günü oybirliği ile alınan kararda şöyle denildi: “Suçlarının niteliği ortada… Bu suçlar için yasa da öngörülen yaptırım miktarı, mevcut delil durumu, sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair somut delillerin bulunması, henüz sanık savunmalarının alınıp delillerin toplanmamış olması, tutuklu kaldıkları süre, atılı suçların CMK 100/3. Maddesinde ön görülen katalog suçlardan olması nedeniyle tutuklama tedbiri ile ölçülülük bulunması; ayrıca, 06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen deprem nedeniyle, sanıklara ait şirketlerin faaliyet gösterdiği yerin, sanıkların nüfusa kayıtlı oldukları yer ile ikamet adresleri birlikte göz önüne alındığında mağduriyetlerine neden olacakları şeklindeki gerekçenin, deprem nedeniyle yayınlanan HSK Tedbir Kararları içerisinde bulunmadığı, aksinin kabulü halinde sadece ikametleri orada olanlar için değil, deprem bölgesinde nüfusa kayıtlı olan tüm tutuklu sanıkların tahliyeleri sonucunu doğuracağı anlaşılmakla Cumhuriyet Savcısı Cansu Öztürk'ün itiraz gerekçeleri yerinde görülerek itirazın kabulüne ve sanıkların yoklukta tutuklanmalarına karar vermek gerekmiştir.

KİM NE İLE SUÇLANIYOR?

Mahkemenin, yeniden tutuklanmaları kararı verdiği isimlerden Eşref Şahin, Fatih Öztürk, Melih Karabacak, Murat Yeşilbaş ve Zübeyr Yiğit'in üzerlerine atılı "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Nitelikli Dolandırıcılık", Kaan Karabacak ve Ali Ekincan "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Nitelikli Dolandırıcılık” Mehmet Akif Çetin'in ise "Nitelikli Dolandırıcılık’la suçlanıyor.

KAMUNUN ZARARI 25 MİLYARA YAKIN

Açılan dava dosyalarında, üç grubun kamuya verdikleri zarara ilişkin ayrıntılı bilgi de yer aldı. Buna göre Melih Karabacak’ın başında olduğu iddia edilen grup, kamuyu 20 milyar 645 milyon 967 bin lira zarara uğrattı. Bu tutarla, üç grup arasında kamu zararına en fazla yol açan grubun Karabacaklar grubu olduğu anlaşılıyor. Evcil grubunun kamuya verdiği zarar ise 3 milyar 955 milyon 628 bin TL olarak kayda geçti. Eryılmazlar grubunun kamuya verdiği zarar ise 1 milyar 436 milyon 160 bin TL olarak hesaplandı.

Öte yandan soruşturma sürecinde Karabacaklar’a ait şu şirketlere el konulmuştu:

*Özdemir Bims İnşaat Temizlik Şti.

*Efom Enerji Toptan Satış Şti.

*Yaca Otomotiv İnşaat Şti.

*Detaş Konut İmar AŞ

*Detaş Saç Profil AŞ

*Ede Yatırım Gayrimenkul AŞ

*Ederay İnşaat AŞ

*Göktürk Sac Metal AŞ

*Kehribar Enerji Üretim AŞ

*Metaleks İnşaat AŞ

*Teknomel Yapı AŞ

*Özalparslan Gayrimenkul AŞ

*BMY Grup Demir Çelik AŞ

*Suba Demir Çelik Pazarlama AŞ

*Özbey Demir ve Yapı Malzemeleri Şti.

*Ege DÇ Demir Çelik Şti.

*Metropol Grup Sac AŞ

*AKC Demir Çelik İnşaat AŞ

*Mardem Demir Çelik AŞ