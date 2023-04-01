CHP'den seccade açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP), sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafa ilişkin, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir." açıklaması yapıldı.

CHP'den seccade açıklaması

CHP'nin, açıklamasında, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isterim." ifadelerine yer verildi.

CHP'den yapılan açıklama şöyle:

Söz konusu fotoğraf, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekilmiştir.

Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isterim.

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