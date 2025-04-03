CHP'den Oyunculara Destek: 'Millet Hancı, Sanatçı Düşmanı İktidar Yolcu!'

Üniversite öğrencilerinin başlattığı CHP'nin de destek verdiği boykot çağrısına birçok oyuncu katıldı. Boykot çağrısına destek veren oyuncular Aybüke Pusat, Boran Kuzum, Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu'nun TRT'de rol aldıkları dizilerin kadrosundan çıkarıldı. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ise bu sabah gözaltına alındı, ardından yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den oyunculara destek mesajı geldi. Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu milletin hayat damarlarını koparmanıza müsaade etmeyeceğiz. Temel hak ve özgürlüklerin düşmanı, sanatın düşmanı, güzel olan her şeyin düşmanı AKP’nin bu milleti hukuksuz bırakmasına da, sanatsız bırakmasına da izin vermeyeceğiz.

'MİLLET HANCI, İKTİDAR YOLCU'

Türkiye genelinde gerçekleşen boykot çağrısına destek paylaşımı yaptığı için rol aldığı projeden çıkarılan Aybüke Pusat’ı da, oyuncu arkadaşına destek olduğu için önce gözaltına alınan, sonrasında ise adli kontrolle serbest bırakılan Cem Üzümoğlu’nu da yalnız bırakmayacağız. Genç oyuncu arkadaşlarımızın bundan sonraki projelerini memnuniyetle takip edeceğiz. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Millet hancı, hukuk tanımayan, sanat ve sanatçı düşmanı iktidar yolcu!"

Kaynak: Haber Merkezi