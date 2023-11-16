CHP'den Ogün Samast'ın tahliyesine tepki: 'Gazeteci katilleri tahliye edilirken, Pehlivan, Atalay, Mater, Kozağaçlı, Kavala içeride tutuluyor'

Gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın 'iyi hal'den tahliye edilmesinin ardından CHP'den konuya ilişkin tepki geldi. CHP'li Bulut'un yaptığı açıklamada, gazeteci katillerinin serbest bırakılıp, gazetecilerin ve hukukçuların cezaevinde tutulduğu vurgulandı.

Son Güncelleme:
CHP'den Ogün Samast'ın tahliyesine tepki: 'Gazeteci katilleri tahliye edilirken, Pehlivan, Atalay, Mater, Kozağaçlı, Kavala içeride tutuluyor'

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada “Gazeteci katilleri dışarıda, sadece haber yazdıkları için cezalandırılan gazeteciler, seçilmiş milletvekilleri içeride. Hangi vicdan kabul edebilir? Bu karar açık bir şekilde basın özgürlüğünün ve hukukun olmadığının göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye edildiHrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye edildiGüncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Agos Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliye edilmesine tepki gösterdi. CHP’li Bulut, yaptığı yazılı açıklamayla şunları kaydetti:

"AKP iktidarları döneminde gazetecilere ve mesleğe yönelik saldırılar artmış, TBMM’den çıkarılan kanunlarla basın özgürlüğü derin yara almıştır. Sansür Yasası bahane edilerek sadece mesleğini yapan, gazeteciler demir parmaklıklar arkasına konulmakta, Saray’ın toplumun görmesini istemediği her haber sansürlenmekte, mahkemeler anında yayın yasağı getirmektedir. Yazdığı her haberle gözaltı, tutuklanma korkusu yaşayan basın emekçileri baskı ve gözdağıyla oto sansüre zorlanmaktadır. Böylelikle halkın haber alma hakkının önüne geçilmektedir.

Agos Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast, “iyi halden” tahliye edilirken, Barış Pehlivan, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Selçuk Kozağaçlı, Çiğdem Mater gibi isimler hukuksuzca demir parmaklıklar arkasında tutulmaktadır. Gazeteci katilleri dışarıdayken, sadece haber yazdıkları için cezalandırılan gazetecilerin, seçilmiş milletvekillerinin içeride olmasını hiçbir adalet sistemi, hiçbir vicdan kabul etmez. Bu karar açık bir şekilde basın özgürlüğünün ve hukukun olmadığının göstergesidir."

Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin açıklamaAdalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin açıklamaGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
CHP Can Atalay Gazeteci Barış Pehlivan Çiğdem Mater Osman Kavala Hrant Dink
Son Güncelleme:
Kıvanç ve Beril Talu çiftiyle ilgili korkunç gerçek: Otel odasında ölüme terk etmişler Kıvanç ve Beril Talu çiftiyle ilgili korkunç gerçek: Otel odasında ölüme terk etmişler
'Sarallar' operasyonunun ayrıntıları ortaya çıkıyor 'Sarallar' operasyonunun ayrıntıları ortaya çıkıyor
Başsavcı Uçar'ın mektubunda adı geçiyordu: Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'la ilgili 76 habere erişim engeli Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'la ilgili 76 habere erişim engeli
TRT1'de başladı... Alparslan: Büyük Selçuklu yerine yeni dizi TRT1'de başladı... Alparslan: Büyük Selçuklu yerine yeni dizi
ÇOK OKUNANLAR
CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı
AKP'den İstanbul anketi: Tüm ilçeler analiz edildi, öne çıkan isimler belli oldu! AKP'den İstanbul anketi: Tüm ilçeler analiz edildi, öne çıkan isimler belli oldu!
2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Kaç gün tatil var? 2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Kaç gün tatil var?
Kar ve sağanak alarmı verildi: Kışlıklarınızı hazırlayın! Kar ve sağanak alarmı verildi: Kışlıklarınızı hazırlayın!
Manken Iman Casablanca, Adnan Oktar'ın eline düşmekten son anda kurtulmuş: 'O an hayır deseydim...' Manken Iman Casablanca, Adnan Oktar'ın eline düşmekten son anda kurtulmuş: 'O an hayır deseydim...'