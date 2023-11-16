CHP'den Ogün Samast'ın tahliyesine tepki: 'Gazeteci katilleri tahliye edilirken, Pehlivan, Atalay, Mater, Kozağaçlı, Kavala içeride tutuluyor'

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada “Gazeteci katilleri dışarıda, sadece haber yazdıkları için cezalandırılan gazeteciler, seçilmiş milletvekilleri içeride. Hangi vicdan kabul edebilir? Bu karar açık bir şekilde basın özgürlüğünün ve hukukun olmadığının göstergesidir” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Agos Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliye edilmesine tepki gösterdi. CHP’li Bulut, yaptığı yazılı açıklamayla şunları kaydetti:

"AKP iktidarları döneminde gazetecilere ve mesleğe yönelik saldırılar artmış, TBMM’den çıkarılan kanunlarla basın özgürlüğü derin yara almıştır. Sansür Yasası bahane edilerek sadece mesleğini yapan, gazeteciler demir parmaklıklar arkasına konulmakta, Saray’ın toplumun görmesini istemediği her haber sansürlenmekte, mahkemeler anında yayın yasağı getirmektedir. Yazdığı her haberle gözaltı, tutuklanma korkusu yaşayan basın emekçileri baskı ve gözdağıyla oto sansüre zorlanmaktadır. Böylelikle halkın haber alma hakkının önüne geçilmektedir.

Agos Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast, “iyi halden” tahliye edilirken, Barış Pehlivan, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Selçuk Kozağaçlı, Çiğdem Mater gibi isimler hukuksuzca demir parmaklıklar arkasında tutulmaktadır. Gazeteci katilleri dışarıdayken, sadece haber yazdıkları için cezalandırılan gazetecilerin, seçilmiş milletvekillerinin içeride olmasını hiçbir adalet sistemi, hiçbir vicdan kabul etmez. Bu karar açık bir şekilde basın özgürlüğünün ve hukukun olmadığının göstergesidir."

Kaynak: Gerçek Gündem