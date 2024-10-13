CHP'den Numan Kurtulmuş'a '3. Madde' Tepkisi

Yeni Anayasa tartışmaları devam ederken HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Anayasa’nın ilk 4 maddesini hedef alması sonrası büyük tepki çekmesi sonrası; AKP Sözcüsü Ömer Çelik “Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmamız yoktur” açıklamasıyla böyle bir gündemleri olmadığını ifade etmişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada Anayasa’nın 3. maddesini kastederek “Devletin milleti olmaz, ülkesi olmaz” sözleriyle değiştirilmesi gerektiğini söylemişti.

CHP’DEN KURTULMUŞ’A 3. MADDE TEPKİSİ

Numan Kurtulmuş’un bu çıkışına CHP cephesinden sert tepki geldi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel sosyal medya hesabından, Kurtulmuş’un konuşmasından ilgili kesiti paylaşarak ülkedeki kriz başlıklarını dile getirdi.

Yücel “Ülkede art arda kadınlar katlediliyor, belediyenizde hayvan katliamı yapılıyor, millet açlıktan, hayat pahalılığından inim inim inliyor...Siz bunlara çare bulacağınıza element uydurur gibi vergi uyduruyorsunuz.“ sözleriyle sert şekilde AKP iktidarını eleştirdi.

Yücel, AKP’nin logosun atıfla “Ampullerinizi söndürmeyi biliriz…” diyerek paylaşımın sonlandırdı.

“ELEMENT UYDURUR GİBİ VERGİ UYDURUYORSUNUZ”

Yücel’in paylaşımı şu şekilde:

“Anayasalar milletlerin ruhudur...

Türkiye'de milli ruhu, kurucu felsefeyi korumak görevi TBMM'ye aittir. Anayasa'nın ilk 4 maddesini koruması gereken TBMM’nin başkanı olan Numan Kurtulmuş , "Devletin milleti olmaz, ülkesi olmaz. Bu yüzden 3. madde değiştirilmelidir" diyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, laiklik ilkesini tartışmaya açarak ne yapmaya çalıştığınızın farkındayız.

Sizin şirin görünmeye çalıştığınız insanlar bu ülkede demokrasi ve eşit yurttaş olmak dışında bir şey beklemiyorlar.

Ülkede art arda kadınlar katlediliyor, belediyenizde hayvan katliamı yapılıyor, millet açlıktan, hayat pahalılığından inim inim inliyor...Siz bunlara çare bulacağınıza element uydurur gibi vergi uyduruyorsunuz.

Siz bu sorunlar karşısında o kadar bitiksiniz ki gericilere ve bölücülere selektör yapıyorsunuz... Ama emin olun selektör yaptığınız o farlarınızı, ampullerinizi söndürmeyi biliriz...”

Anayasalar milletlerin ruhudur...

Türkiye'de milli ruhu, kurucu felsefeyi korumak görevi TBMM'ye aittir. Anayasa'nın ilk 4 maddesini koruması gereken TBMM’nin başkanı olan @NumanKurtulmus , "Devletin milleti olmaz, ülkesi olmaz. Bu yüzden 3. madde değiştirilmelidir" diyor.… pic.twitter.com/jPGFmD3XTB — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) October 12, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem