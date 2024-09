Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HÜDA Par'ın Anayasa Çıkışına Net Cevap

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'nin en güçlü olduğu alanların başında müteahhitlik sektörü geliyor. Bu sene proje gelirlerinden firmalarımızın aldığı payda küçük bir düşüş oldu. Bu düşüşü önümüzdeki sene telafi edeceğiz.

İnşaat sektörünün gelişmesine yönelik her adımımız israf damgası vurularak engellenmeye çalışıldı. Havalimanlarından otoyollarına kadar her alanda yapılan devasa işlerle ilgili tek bir takdir cümlesi kurulmadı. İnşaat alanındaki her hamle 250'den fazla alt sektörü etkiliyor. Firmalarımızın yurt dışında aldığı işler, hem ülkemize döviz kazandırmakta, hem marka değerimizi yükseltmektedir.

Firmalarımızın dünden bugüne 137 ülkede binlerce proje üstlendi. 2012, 2013 ve 2021 yıllarında 30 milyar dolarlık proje tutarlarıyla bu alanda rekor kırdık. 2000'li yılların başında ortalama proje bedeli 21 milyon dolar iken bu rakam 65 milyon dolara ulaştı. İnşallah bunları çok daha yukarılara taşıyacağız.

Önümüzde hala keşfedilmeyi bekleyen çok büyük bir pasta var. Sizlerin başarısı, ülkemizin başarısıdır. Yurt dışındaki başarılarınızla sadece ekonomimize değil itibarımıza da büyük katkılar sağlıyorsunuz. İşadamlarımızın, müteahhitlerimizin meselelerini yaptığımız görüşmelerde ele alıyoruz.

Koronavirüs salgınıyla beraber, global ekonomideki dengelerin hala yerli yerine oturmadığını görüyoruz. Enflasyonun biraz daha zaman alacağı anlaşılıyor. Birçok bölgede yeni çatışmalarla karşılaşıyoruz. İsrail gerilimi tırmandırıyor.

Tüm bunların ülkeleri korumacılığa ve yeni yatırımlar konusunda aşırı ihtiyatlı davranmaya ittiğinin farkındayız. Avrupa'daki birçok ülke büyüme oranlarını düşürmektedir.

Firma sayısı itibarıyla Çin'den sonra ikinci sıradayız. Gelir sıralamasına göre ise ilk 8 ülkeden biriyiz.

Anayasanın ilk dört maddesinde bizim açımızdan bir sıkıntı yoktur. Bizim bu konuda yaklaşımımız nettir. Biz milletimizi darbe anayasasından kurtarmak, Türkiye'nin önünü açmak istiyoruz.

Kaynak: Gerçek Gündem