HÜDA PAR 'İlk 4 Madde' Çıkışından Vazgeçmiyor: CHP'ye 'Kenanizm' Suçlaması

Türkiye’de Anayasa’nın ilk 4 maddesine ilişkin tartışmalar, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun çıkışlarıyla yeniden alevlenirken, Yapıcıoğlu'nun sözlerine CHP cephesinden çok sert tepki geldi.

Özel, konuya ilişkin açıklamalarından birinde "3-5 oy uğruna olmadık işler yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Onunla bununla ittifak. En güzel ittifak bizim ittifakımız, Türkiye İttifakı. Bir ittikak da HÜDA PAR. Kadının seçme seçilme hakkına karşı çıkan HÜDA PAR, çıkmış Anayasanın ilk 4 maddesine karşıyız diyor. Seçim zamanı susturdular. Şimdi Anayasanın 4. maddesine karşıyız diyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti başkenti Ankara'ya karşılar. Bayrağa karşılar, İstiklal Marşı'na karşılar, Cumhuriyet'e karşılar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, dün yaptığı açıklamada ilk 4 madde ile ilgili tartışmanın olmadığını söyledi. Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında “Anayasa’nın ilk dört maddesiyle ilgili bizim açımızdan bir tartışma yoktur. Cumhur İttifakı’nın böyle bir sıkıntısı, derdi de yoktur. Biz milletimizi darbe anayasasından kurtarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

YAPICIOĞLU VAZGEÇMİYOR

Yapıcıoğlu, iktidara yakın Yeni Şafak gazetesine yaptığı yeni açıklamada, ilk 4 maddenin değiştirilmesine yönelik ısrarını sürdürdü. Yapıcıoğlu açıklamasında, CHP’yi hedef alırken, "4. madde ise 1980 darbesinden sonra anayasaya girmiştir. CHP, Kemalizm maskesiyle ‘Kenanizm’ yapıyor" ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

“Bu madde 1980 darbesinden sonra anayasaya girmiştir. Önceki anayasalarda böyle bir madde yok. CHP, 27 Mayıs darbesine 'devrim' demiştir. Darbecilerin yaptığı 1961 Anayasası’nın ilerici ve özgürlükçü bir anayasa olduğunu savunmuştur. 12 Eylül darbesine ise ‘karşı devrim’ demiştir. Daha önce gerici ve faşist olarak nitelediği Kenan Evren’in bizzat kaleme alarak anayasaya ilave ettiği bir maddeyi ‘kurucu irade’ diye savunuyorlar. CHP, Kemalizm maskesiyle ‘Kenanizm’ yapıyor.’’

‘BAYRAKLA MARŞLA SORUNUMUZ YOK’

Cumhuriyeti gerçek anlamda kendilerinin savunduğu iddiasında bulunan Yapıcıoğlu sözlerinin devamında şunları kaydetti:

Onların istediği cumhursuz Cumhuriyet'tir. Yönetim hakkının kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlar. Seçimle gelenleri asıl CHP kabul etmiyor. 367 garabetini unutmadık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk adaylığı zamanında aday olma, sen cumhurbaşkanı olamazsın, diye söylemişlerdi. Her yerde anlattım. Bir daha da anlatıyorum. CHP anlamamakta ısrar ediyor. Bizi farklı bir tartışma zeminine ve polemiğe çekmek istiyor. Bizim bayrakla, İstiklal Marşı'yla, Cumhuriyet'le hiçbir sorunumuz yok. Bayrak üzerindeki hilal, İslam’ın sembolüdür. ‘Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli’ cümlesi geçen bir marştan biz neden rahatsız olalım?”

CHP’Yİ İSTİKLAL MARŞI’NDAN RAHATSIZ OLMAKLA SUÇLADI

Açıklamalarında CHP’yi İstiklal Marşı’ndan rahatsız olmakla suçlayan Yapıcıoğlu, şöyle dedi:

“CHP zihniyetinin yaptığı anayasalarda İstiklal Marşı yoktur. 1921 yılında İstiklal Marşı kabul edilmiş ancak ne 1924 Anayasası’nda ne da 1961 Anayasası’nda bayrak ile ilgili bir hüküm yoktur. CHP’liler özellikle 28 Şubat sürecinde kendi programlarında İstiklal Marşı yerine 10. Yıl Marşı’nı okurlardı. Ezanı onlar yasakladılar. Caminin içerisinde Arapça kamet getirenleri bile derdest edip hapse attılar. CHP’nin ilkeleri olan 6 oku Anayasaya soktular, sonra çıkaracaklarını vaat ettiler ve hatta 1961’de çıkardılar. Şimdi kendi ilkelerini Cumhuriyet'in ilkeleri olarak herkese kabul ettirmek istiyorlar."