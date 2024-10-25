CHP'den 'Çok Araçlı Konvoy' Açıklaması: 'Görüntüler Çarpıtıldı'

CHP, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyareti sebebiyle Edirne’ye giden Özgür Özel’in çok araçlı konvoy görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı.

CHP’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

'GÖRÜNTÜLER ÇARPITILDI'

"Sosyal medyada çarpıtılarak verilen konvoy görüntüleri gerçeği yansıtmamaktadır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Edirne Kapalı Cezaevi’ne giderken makam aracına, rutin olarak kendi koruma aracı ve öncü koruma aracının yanı sıra Edirne Emniyet Müdürlüğü’nün tahsis ettiği 1 koruma aracı ve 1 trafik aracı eşlik etmiştir.

'KARŞILAMAYA GELENLERİN ARACI'

Konvoydaki diğer araçlar Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i karşılamaya gelen bölge milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve emniyet görevlilerinin aracıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA