CHP’de kurultay sloganı belli oldu
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı, "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganıyla gerçekleştirilecek.
CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir, partisinin kurultay afişini sosyal medya hesabından paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye yürüdüğü fotoğrafının yer aldığı afişte, "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" ifadeleri kullanıldı.
CHP 38. Olağan Kurultayı, 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek.
İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı pic.twitter.com/gUHPWbkjR4— Deniz Demir (@demirdenizchp) October 31, 2023