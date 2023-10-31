CHP’de kurultay sloganı belli oldu

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı, "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganıyla gerçekleştirilecek.

CHP’de kurultay sloganı belli oldu

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir, partisinin kurultay afişini sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye yürüdüğü fotoğrafının yer aldığı afişte, "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" ifadeleri kullanıldı.

CHP 38. Olağan Kurultayı, 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek.

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