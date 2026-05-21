CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çağrısına İlk Ret

CHP'nin kurultay davasına yönelik 'mutlak butlan' kararı çıktı. Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özgür Özel ve mevcut Parti Meclisi üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetti. Yargıtay süreci kesinleşene kadar Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin görevi devralmasına karar verildi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından sükunet çağrısı yaparken, "Önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve iş birliği içinde yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

'GÖREVİ KABUL ETMİYORUM'

CHP'nin önceki Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP'yi kimin yöneteceğine sarayın mahkemeleri değil, CHP'nin üyeleri karar verir. CHP'nin Genel Başkanı atanmaz seçilir. Genel Başkanımız Özgür Özel ve kurultay iradesinin yanındayım. Olası bir geriye dönme durumunda Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini de kabul etmiyorum."

Kaynak: ANKA