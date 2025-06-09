CHP Manisa İl Başkanı Özalper: Seni Bitmeyen Bir Özlemle Anacağım

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye mesajı yayımladı.

Son Güncelleme:
CHP Manisa İl Başkanı Özalper: Seni Bitmeyen Bir Özlemle Anacağım
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Özalper'in taziye mesajı şu şekilde:

"Ah be başkanım… Seni kaybetmenin acısını tarif edecek kelime yok… Yol arkadaşım, can dostum, sen Manisa’mıza umut oldun, güler yüzünle içinizi ısıttın. Tertemiz kalbinle, insanlığınla, dürüstlüğünle ve dik duruşunla hepimizi, tüm Manisalıları kucakladın. Gidişin içimizi paramparça etti… Seni her daim büyük bir sevgiyle, derin bir saygıyla, bitmeyen bir özlemle anacağım. Adın Manisa’mızın sokaklarında, her emeğin izinde yaşamaya devam edecek. Bundan böyle hizmetlerin ve hayallerin yol haritamız, ailen ailemizdir… Işıklar içinde uyu Ferdi Başkanım, yol arkadaşım…"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Hayatını KaybettiManisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
Kontrolden Çıkan Otomobil Bahçeye Devrildi Kontrolden Çıkan Otomobil Bahçeye Devrildi
Burdur'da Yangın Paniği! Otomobil Kül Oldu Burdur'da Yangın Paniği! Otomobil Kül Oldu
Uzmanlardan Bayramda Çiğ Et Uyarısı Uzmanlardan Bayramda Çiğ Et Uyarısı
Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Entübe Edildi Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Entübe Edildi
Nesli Tükenme Tehlikesindeydi: Anadolu Bozkurdu Sessizliğini Bozdu Nesli Tükenme Tehlikesindeydi: Anadolu Bozkurdu Sessizliğini Bozdu
Hakkari'de Ot Toplamaya Giden Kişi Ölümden Döndü Hakkari'de Ot Toplamaya Giden Kişi Ölümden Döndü
ÇOK OKUNANLAR
Altında Geri Sayım! Perşembe Günü Başlıyor: Yatırımcılar Diken Üstünde Altında Geri Sayım! Perşembe Günü Başlıyor: Yatırımcılar Diken Üstünde
Anne-Kızdan Altın Gibi Kazanç! 45 Günde Hasat Ediliyor, Kilosu 3 Bin TL’yi Aşıyor Anne-Kızdan Altın Gibi Kazanç! 45 Günde Hasat Ediliyor, Kilosu 3 Bin TL’yi Aşıyor
Ünlü Akaryakıt Devi Ülkeden Tamamen Çekiliyor: Lisansı Aniden İptal Edildi Ünlü Akaryakıt Devi Ülkeden Tamamen Çekiliyor: Lisansı Aniden İptal Edildi
Altında Boğa Senaryosu Geri Döndü! Altın Fiyatlarının Zirveyi Göreceği Tarihi Açıkladılar Altında Boğa Senaryosu Geri Döndü! Altın Fiyatlarının Zirveyi Göreceği Tarihi Açıkladılar
Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı