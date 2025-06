CHP Manisa İl Başkanı Özalper: Seni Bitmeyen Bir Özlemle Anacağım

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Özalper'in taziye mesajı şu şekilde:

"Ah be başkanım… Seni kaybetmenin acısını tarif edecek kelime yok… Yol arkadaşım, can dostum, sen Manisa’mıza umut oldun, güler yüzünle içinizi ısıttın. Tertemiz kalbinle, insanlığınla, dürüstlüğünle ve dik duruşunla hepimizi, tüm Manisalıları kucakladın. Gidişin içimizi paramparça etti… Seni her daim büyük bir sevgiyle, derin bir saygıyla, bitmeyen bir özlemle anacağım. Adın Manisa’mızın sokaklarında, her emeğin izinde yaşamaya devam edecek. Bundan böyle hizmetlerin ve hayallerin yol haritamız, ailen ailemizdir… Işıklar içinde uyu Ferdi Başkanım, yol arkadaşım…"

Kaynak: ANKA