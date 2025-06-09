Burdur'da Yangın Paniği! Otomobil Kül Oldu

Burdur'da otomobilde çıkan yangın herkesi alarma geçirdi. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Son Güncelleme:
Burdur'da Yangın Paniği! Otomobil Kül Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Doğanbaba köyünde Erdoğan Dinç'e ait 15 ADC 809 plakalı otomobilde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının elektrik tesisatından çıktığı tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Uzmanlardan Bayramda Çiğ Et Uyarısı Uzmanlardan Bayramda Çiğ Et Uyarısı
Kontrolden Çıkan Otomobil Bahçeye Devrildi Kontrolden Çıkan Otomobil Bahçeye Devrildi
Kadınlar 45 Yaşından Sonra Bu 3 Besin Grubunu Mutlaka Tüketmeli! Cayır Cayır Yağ Yaktırıyor, Vücut Sağlığını Destekliyor Kadınlar 45 Yaşından Sonra Bu 3 Besin Grubunu Mutlaka Tüketmeli! Cayır Cayır Yağ Yaktırıyor
Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Entübe Edildi Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Entübe Edildi
ÇOK OKUNANLAR
Altında Geri Sayım! Perşembe Günü Başlıyor: Yatırımcılar Diken Üstünde Altında Geri Sayım! Perşembe Günü Başlıyor: Yatırımcılar Diken Üstünde
Anne-Kızdan Altın Gibi Kazanç! 45 Günde Hasat Ediliyor, Kilosu 3 Bin TL’yi Aşıyor Anne-Kızdan Altın Gibi Kazanç! 45 Günde Hasat Ediliyor, Kilosu 3 Bin TL’yi Aşıyor
Ünlü Akaryakıt Devi Ülkeden Tamamen Çekiliyor: Lisansı Aniden İptal Edildi Ünlü Akaryakıt Devi Ülkeden Tamamen Çekiliyor: Lisansı Aniden İptal Edildi
Altında Boğa Senaryosu Geri Döndü! Altın Fiyatlarının Zirveyi Göreceği Tarihi Açıkladılar Altında Boğa Senaryosu Geri Döndü! Altın Fiyatlarının Zirveyi Göreceği Tarihi Açıkladılar
Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı