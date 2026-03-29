CHP Lideri Özgür Özel'e Soruşturma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kuşadası mitingindeki açıklamalarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
CHP Lideri Özgür Özel'e Soruşturma
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kuşadası mitingindeki konuşmasına ilişkin soruşturma başlattı. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Özel'in konuşmasındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerinin Türk Ceza Kanunu'nun 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçuna ilişkin 299. maddesi kapsamında değerlendirilerek, soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 101'incisi Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde düzenlenmiş ve CHP lideri Özel şu ifadeleri kullanmıştı: "Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Sen bu ülkede başbakanlık yaptın. Cumhurbaşkanlığı yaptın. Tarihe, başarıları olan, seçimler kazanmış bir başbakan, bir cumhurbaşkanı olarak geçebilirdin. Yeniden aday olup yenilsen de şerefti, aday olmayıp çekilsen de... Ancak sen bunun yerine cunta başkanı olmayı, darbe yapmayı, bir darbenin başına geçmeyi tercih ettin. Tarih boyunca bu yaptığın utançla yaşayacaksın. Böyle anılacaksın."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
