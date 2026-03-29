Ormanda Yürüyüşe Çıkan Gençler Dehşetle Karşılaştı!

Burdur’da yürüyüş yapan gençler, ormanlık alanda bir erkek cesedi buldu. Hayatını kaybeden kişinin 26 yaşındaki Uğurcan Topçu olduğu belirlendi.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Burdur’da yürüyüş yapan bir grup genç, ormanlık alanda bir erkek cesedi buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, saat 16.00 sıralarında Dere Mahallesi Eski Antalya Caddesi üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yürüyüş yapan gençler yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin 26 yaşındaki Uğurcan Topçu olduğu tespit edildi. Topçu’nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekiplerin ilk değerlendirmesinde intihar ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Ceset Burdur
ÇOK OKUNANLAR
