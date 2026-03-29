Adana'da Korku Dolu Anlar! Vagon Raydan Çıktı
Adana'da hafif raylı sistemin bir vagonu raydan çıkarak elektrik iletim direğine çarptı. Kazada yaralanan olmadı.
Büyükşehir Belediyesince işletilen ve bakım-onarım çalışmalarının sürdüğü hatta ilerleyen üç vagondan sonuncusu, Akıncılar durağına yaklaştığı sırada raydan çıktı.
Elektrik iletim direğine çarpan vagondaki yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi. Kimsenin yaralanmadığı kazanın, raydaki makas değişimi sırasında yaşandığı öğrenildi. Ekiplerin hat ve vagondaki incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA
