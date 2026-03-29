Ankara'da Trafik Kazası! 1 Ölü, 4 Yaralı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Yunus Kılıç (56) idaresindeki 06 CEB 769 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 BF 0954 plakalı otomobil, D140 kara yolu Azmak mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
