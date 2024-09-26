CHP lideri Özgür Özel’den, New York’ta Türkevi’ne Ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu toplantısı için geldiği ABD’nin New York kentindeki Türkevi’ni ziyaret etti. Özel’i Türkiye’nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ile Türkevi’nde bir görüşme yaptı. Özel, Başkonsolos Yazal’a Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı hatırası için özel basılan parayı hediye etti.

Son Güncelleme:
CHP lideri Özgür Özel’den, New York’ta Türkevi’ne Ziyaret

Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu toplantısına katılmak üzere ABD’nin New York kentine gelen CHP Lideri Özgür Özel, bugün kentteki Türkevi’ni ziyaret etti. Özel’e ziyarette CHP Dışişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli eşlik etti.

CHP lideri Özgür Özel’den, New York’ta Türkevi’ne Ziyaret - Resim : 1

Özel ve beraberindeki heyet, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ile Türkevi’nde bir görüşme yaptı. Özel ve beraberindeki heyet ve Başkonsolos Yazal'ın görüşmesi yerel saat ile 10.00’da başladı. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

CHP lideri Özgür Özel’den, New York’ta Türkevi’ne Ziyaret - Resim : 2Özel, Başkonsolos Yazal’a Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı hatırası için özel basılan parayı hediye etti.

Özgür Özel'den Rum Temsilciye Sert Çıkış: 'İşgal' Deyince Salonu Terk EttiÖzgür Özel'den Rum Temsilciye Sert Çıkış: 'İşgal' Deyince Salonu Terk EttiGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Özgür Özel CHP New York ABD
Son Güncelleme:
Hakkari'de Kaçak 6 Kilo Külçe Altın Yakalandı Hakkari'de Kaçak 6 Kilo Külçe Altın Yakalandı
Taraftar ve Ali Koç Arasında Dikkat Çeken Diyalog Taraftar ve Ali Koç Arasında Dikkat Çeken Diyalog
Bu Bitki Yaşlanmaya Meydan Okuyor : Gençlik İksiriymiş Bu Bitki Yaşlanmaya Meydan Okuyor : Gençlik İksiriymiş
Salep Böyle Pişirilmeliymiş : Kıvamını Tam Tutturmanın Yolu Bulundu Salep Böyle Pişirilmeliymiş : Kıvamını Tam Tutturmanın Yolu Bulundu