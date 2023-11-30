CHP lideri Özel'den TTB kararına tepki: Kayyımlara karşıyız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TTB Merkez Yürütme Konseyi'nin mahkeme kararıyla görevden alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, "TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması kararı, hukuka aykırıdır. Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyımlara karşıyız. Hukuku savunmaya ve TTB'nin seçilmiş organlarının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.