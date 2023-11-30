CHP lideri Özel'den TTB kararına tepki: Kayyımlara karşıyız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması kararı, hukuka aykırıdır. Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyımlara karşıyız" dedi.

CHP lideri Özel'den TTB kararına tepki: Kayyımlara karşıyız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TTB Merkez Yürütme Konseyi'nin mahkeme kararıyla görevden alınmasına tepki gösterdi.

TTB Merkez Konseyi üyeleri, mahkeme tarafından görevden alındıTTB Merkez Konseyi üyeleri, mahkeme tarafından görevden alındıGüncel

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, "TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması kararı, hukuka aykırıdır. Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyımlara karşıyız. Hukuku savunmaya ve TTB'nin seçilmiş organlarının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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