CHP lideri Özel'den öldürülen taksicinin ailesine ziyaret

CHP lideri Özgür Özel, İzmir'de öldürülen taksici Oğuz Erge'nin ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

CHP lideri Özel'den öldürülen taksicinin ailesine ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren taksi şoförü Oğuz Erge'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Özel, Buca Belediyesi Taziye Evi'nde Erge'nin ağabeyi Mehmet Ali Erge'ye taziyelerini iletti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, taksicilerin yaşadıkları sıkıntıları, Türkiye'nin dört bir yanındaki taksici cinayetlerini hep duyduklarını, üzüldüklerini, Oğuz Erge'nin yaşadığının taksideki kamera sayesinde herkesin gözü önünde olduğunu, bir kat daha fazla irkildiklerini söyledi.

"Seni bu soğukta bırakır mıyım kardeşim" diyen, parayı baştan istemeyen birine karşı girişilen zalimce cinayetin herkesi kahrettiğini ifade eden Özel, "Biz bu konuyu bu hafta Mecliste gündeme getireceğiz. Konuyla ilgili bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arkadaşlarımız teklif edecekler. Üzerinde hem birebir bu mesleği yapanlarla konuşarak, dernekleriyle, odalarıyla görüşerek nasıl tedbirler alınabilir düşünülecek. İIk akla gelen bir güvenlik kabini konusu var ama nasıl uygulanabilir, nasıl yapılabilir? Hepsi konuşulacak. Ümit ediyorum bu büyük kayıp bundan sonraki taksicilerin evlatlarının yetim kalmaması noktasında bir kazanıma dönüşebilir. Bundan sonraki meslektaşlarının hayatlarını kaybetmemesi, evlatlarının yetim kalmaması için atılacak adımlara vesile olursa bu hepimiz için bir teselli olacaktır." diye konuştu.

Özel, bireysel silahlanma ve ruhsatsız silahlarla ilgili partisinin görüşünün sorulması üzerine de şunları kaydetti:

"Bireysel silahlanmaya her zaman karşıyız. Teklif ettiğimiz komisyonun hem taksicilerin güvenlikleriyle ilgili çalışmalar yapması hem de bu bireysel silahlanma meselesiyle ilgili de ciddi tedbirlerin alınması lazım. 30 milyon ruhsatsız silah ülkeyi son derece güvensiz, özellikle hem taksiciler için elbette gece saatlerde çalışanlar için, kadınlar için, herkes için son derece tehlikeli bir hale sokmuş durumda. Bu konuda mutlaka tedbir alınması gerekiyor."

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