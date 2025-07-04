İzmir Büyükşehir Belediyesi Operasyonunda Flaş Tutuklamalar: Aralarında CHP İzmir İl Başkanı da Var

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON şirketi ve kooperatiflere yönelik 'yolsuzluk' ve 'usulsüzlük' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 137 kişi gözaltına alındı. Aralarında Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda ismin ifadeleri alındı. 4 gün süren gözaltı sonrası 119 kişi adliyeye sevk edildi. Şenol Aslanoğlu'nun da dahil olduğu 14 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Operasyonunda Flaş Tutuklamalar: Aralarında CHP İzmir İl Başkanı da Var
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Kaynak: Haber Merkezi

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