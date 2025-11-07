CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Hakkında Flaş Gelişme

İBB'ye yönelik 'Veri Uygulaması' soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İBB'ye yönelik "Veri Uygulaması" soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen operasyon kapsamında Orhan Gazi Erdoğan, dün gözaltına alınmıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne” yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporuyla “İBB HANEM” isimli uygulama içerisinde tespit edilen (11.360.412) İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan bir çok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği tespit edilmekle eylemlerin faili olduğu anlaşılan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E. üzerine atılı Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçlarından bugün (06.11.2025) gözaltına alınmıştır. Soruşturma derinleştirilerek devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Kaynak: ANKA

CHP Ekrem İmamoğlu
