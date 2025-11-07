DEM Parti'den 'Süreç Komisyonu'na Öcalan Çağrısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin dün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, iç ve dış gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşmesi ve Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Ayşegül Doğan'ın açıklamaları şöyle:

"Aylar, haftalar geçti. Bu kadar zaman geçti neden hala Sayın Öcalan ile görüşülmüyor? Adım atılması gerekiyor. Bu sorunun aradan çıkması lazım. Komisyonun gelecek hafta toplanmasını bekliyoruz. İyi bir karar almasını umut ediyoruz. Kararın Türkiye için hayırlı olmasını umut ediyoruz."

