DEM Parti'den 'Süreç Komisyonu'na Öcalan Çağrısı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşmesi gerektiğini belirterek, "Adım atılması gerekiyor" dedi.

Son Güncelleme:
DEM Parti'den 'Süreç Komisyonu'na Öcalan Çağrısı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin dün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, iç ve dış gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşmesi ve Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Ayşegül Doğan'ın açıklamaları şöyle:

"Aylar, haftalar geçti. Bu kadar zaman geçti neden hala Sayın Öcalan ile görüşülmüyor? Adım atılması gerekiyor. Bu sorunun aradan çıkması lazım. Komisyonun gelecek hafta toplanmasını bekliyoruz. İyi bir karar almasını umut ediyoruz. Kararın Türkiye için hayırlı olmasını umut ediyoruz."

Öcalan'ı Ziyaret Eden İmralı Heyeti'nden İlk AçıklamaÖcalan'ı Ziyaret Eden İmralı Heyeti'nden İlk AçıklamaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
DEM Parti Abdullah Öcalan
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Bir Soruşturma Hazırlığı Daha: 'Ankapark'ta Kamu Zararı' İddiası Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Bir Soruşturma Hazırlığı Daha: 'Ankapark'ta Kamu Zararı' İddiası
Freni Boşalan Kamyon Öğrenci Servisiyle Çarpıştı: Yaralılar Var Freni Boşalan Kamyon Öğrenci Servisiyle Çarpıştı
ÇOK OKUNANLAR
Futbolda Bahis Operasyonu! İşte Gözaltı Kararı Verilen Hakemler Süper Lig Takımının Başkanı ve 17 Hakem İçin Gözaltı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Felaket İçin Tarih Verdi: 'Tahran'ı Boşaltmak Zorunda Kalacağız!' İran Cumhurbaşkanı Felaket İçin Tarih Verdi
Merkez Bankası Tahmini Sonrası Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu! İşte 2026 Ocak Maaşları Merkez Bankası Tahmini Sonrası Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu! İşte 2026 Ocak Maaşları
Endonezya'da Cuma Namazı Sırasında Peş Peşe Patlama: Çok Sayıda Yaralı Var Cuma Namazı Sırasında Peş Peşe Patlama, Çok Sayıda Yaralı Var
Ozan Elektronik Para'da Yeni Operasyon! 11 kişi Gözaltında, Milyonluk Servete El Konuldu Ozan Elektronik Para'da Yeni Operasyon