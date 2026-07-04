CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker İstifa Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Partide "kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu" öne süren Beker, mevcut yapı içinde yürütülecek siyasi mücadelenin ülkeye ve millete fayda sağlamayacağı kanaatine vardığını belirtti. Beker, bundan sonraki süreçte bağımsız Ankara milletvekili olarak görevine devam edeceğini ifade etti.

İSTİFASINI DUYURDU

İşte Adnan Beker’in sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama:

“Kamuoyuna Saygılarımla

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim.

Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.

Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim.”

Kamuoyuna Saygılarımla



Cumhuriyet Halk Partisi’nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim.



Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi… — Adnan Beker (@AdnanBekerr) July 4, 2026

Kaynak: Haber Merkezi