'Cezaevinde çıplak arama yok' diyorlardı: Görüntüsü ortaya çıktı, dava dosyasına girdi

BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan, “Çıplak aramanın görüntüsü” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Soykan yazısında, İzmir Aliağa’daki İzmir Kapalı Kadın Cezaevi’nde yaşanan çıplak arama skandalını anlattı.

Soykan, “Meğer 8 yıl önce cezaevinde çıplak aramanın görüntüsü kaydedilmiş ama hiç gündeme gelmemiş” dedi.

Yazının ilgili kısmı şöyle:

‘Mavi Oda’ ve ‘Yumuşak Oda’ denilen cezaevinde süngerle kaplı bölümde tavana yakın duruyor kamera. Geniş açısıyla bütün odayı gören kameradaki görüntü bir fotoğraftan farksız, hareketsiz. Görüntünün üzerindeki tarih; 4 Haziran 2015. Saat 17.22’ye geldiğinde odanın kapısı açılıyor. Saniyeler önce fotoğraf kadar hareketsiz görüntüde birden bir karmaşa başlıyor.

ÜZERİNE ÇULLANDILAR

Kadın infaz koruma memurları, sürükleyerek odaya soktukları kadın mahkûmun üzerine çullanıyor. Kadın mahkûm direniyor, vurmaya çalışıyor. Kalabalık infaz koruma memurları, kadını darp ediyor, saçlarından tutup çekiyorlar. Kadının ellerini arkada tutarken kafasını duvara yaslıyorlar. Bu sırada iki kadın infaz koruma memuru, mahkûmun kıyafetlerini parçalayarak çıkartıyor. Kadın mahkûm çırılçıplak kalıyor. 4 infaz koruma memuru tarafından duvar köşesine sıkıştırılıyor.

Kadın, Mavi Oda’nın köşesinde tamamen çıplak halde otururken infaz koruma memurları dışarı çıkıyor. Bir süre sonra kapı açılıyor ve içeri bir külot atılıyor. Bu sırada ayağa kalkan kadın mahkûm kapıya doğru koşuyor ancak kapı kapanıyor. Bir süre kapıda bekleyen kadın külotu yerden alıyor ve tekrar kapının önüne gidiyor. Sessiz görüntülerde kadının bağırdığı anlaşılıyor. Kadın içeri atılan külotu giydikten sonra duvarın köşesinde oturuyor. Kapı yeniden açıldığında içeri kıyafetler atılıyor. Bunlar kadının bu odaya sürüklendiği sırada üzerinde olan giysiler değil. Mahkûm önce bu giysileri giyip sonra yeniden çıkarıyor ve odada oturuyor.

HUSUMET AÇIĞA ÇIKARDI

İzmir Aliağa Başsavcılığı’na ulaşan bu görüntüler sona erdiğinde görüntünün üzerindeki saat; 17.59 idi.

İzmir Kapalı Kadın Cezaevi 2’nci Müdürü ile infaz koruma memurları arasında husumet oluşmasa belki bu görüntülerden hiç haberimiz olmayacaktı.

Mavi Oda’daki çıplak aramaya uzanan olayın öncesine gidelim.

İddiaya göre; 4 Haziran 2015 günü saat 16.30 sıralarında mahkûm Kibar K. kaldığı koğuştaki kadınlara saldırdı. Cezaevinde sık sık olay çıkaran bir mahkûmdu. Kadın infaz koruma memurları tarafından cezaevinin 2’nci Müdürü Nedim T.’nin yanına, baş memurluğa götürüldü. İnfaz koruma memurlarının arasında Nedim T.’nin karşısına çıkarılan Kibar K. saldırgandı. Nedim T. ve diğer memurların ifadesine göre tehdit ve hakaretler savurdu ve şöyle dedi:

“Ben geldiğim yerde birinci müdürünün yüzünü çizerek geldim. Ben jiletsiz gezmem. Bu tırnakları neden uzatıyorum zannediyorsun.” Haz

Cezaevi 2. Müdürü Nedim T.’nin talimatı üzerine kadın infaz koruma memurları Kibar K.’yı odadan çıkarmaya çalıştı. Ancak kadın direniyordu. Burayı gören kamera kayıtlarında Nedim T. bağırıyor, elini kolunu savurarak infaz koruma memurlarıyla konuşuyordu. Kibar K.’yı odadan çıkarmaya çalışan infaz koruma memurlarından Şerife Ş.’nin sırtına yumruğuyla vurduğu kamera kaydında görünüyordu.

İşte bu noktada cezaevinde çıplak arama görüntülerinin ortaya çıkacağı gerilim başladı.

İnfaz Koruma Memuru Şerife Ş. ve 19 meslektaşı, Nedim T.’nin yumruğu ve hakaretleriyle ilgili tutanak düzenledi. Şerif Ş. ifadesinde şunları anlatıyordu:

“Mahkûm kilolu olduğu için aynı anda kapıdan geçmemiz mümkün değildi. Mahkûm geçtikten sonra ben kapıya yöneldim. Bu sırada Nedim müdür de odadan çıkmak için kapının önüne gelmişti. Ben hükümlü Kibar geriye dönüp müdür beye zarar verebilir diye kapıda bekliyordum. Müdür bey bu sırada ‘Ne bakıyorsunuz öküz gibi hadisenize, alsanıza’ diyerek benim sırtıma yumruk vurdu. Ben bu şekilde yaralandım. Bir gün sonra tutanak tuttuk.”

ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Şerife Ş., Aliağa Devlet Hastanesi’nden sırtına vurulması sonucu yaralandığına dair rapor da almıştı. İki infaz koruma memuru da 2’nci Müdür Nedim T.’nin, Şerife Ş.’nin sırtına yumruk attığına tanıklık etti. 8 kadın infaz koruma memuru ise kendilerine hakaret ettiği için Nedim T.’den şikâyetçi oldu.

Nedim T. ise çıplak arama talimatını kendisinin vermediğini ve bu nedenle haklarında disiplin soruşturması açıldığı için infaz koruma memurlarının kendisinden şikâyetçi olduğunu savundu. Şerife Ş.’yi sadece ittiğini savunan Nedim T. ifadesinde şunları söyledi:

“İnfaz koruma memurlarına hakaret etmedim. Nöbetçi müdürlüğe geçtiğimde idare memuru bana müşahede odasındaki görüntüleri gösterdi. Kibar K. çıplak şekildeydi. Koridora çıktım. Baş memuru çağırdım, ona ‘Daha önce de çıplak arama yapmaktan yargılandınız. Yine hükümlü neden çıplak. Çabuk onu giydirin. Çıplak arama yapmanın yasak olduğunu bilmiyor musunuz’ dedim.”

Başmüdür ve bazı infaz koruma memurları ise çıplak arama talimatını Nedim T.’nin verdiğini söyledi. Onların ifadesine göre; Nedim T.’nin darp ve hakaretleriyle ilgili tutanak tuttukları için haklarında çıplak arama soruşturması açılmıştı.

Nedim T.’nin yargılandığı Aliağa 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi 11 Mart 2022’de karar verdi. Nedim T., şikâyetçi ve tanık anlatımları dışında delil olmadığı için hakaret suçundan beraat etti. Şerife Ş.’yi yaralamak suçundan 15 taksitle 5 bin 600 TL para cezası aldı. Hükmün açıklanması ertelendi. Çıplak aramayla ilgili infaz koruma memurlarına disiplin cezaları verildi.