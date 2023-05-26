Ev kiralarken dolandırılabilirsiniz: 'Her gün akşam 20.08'de ilanları veriyorlar...'

Ev kiralayacaklar dikkat! Piyasadaki hareketliliği fırsat bilen dolandırıcılar, sahte ilanlarla vatandaşlara tuzak kuruyor. İstanbul'da o tuzağa bir öğretmen düştü. Hayali evin sözde sahibine parasını kaptırdı.

Ev kiralarken dolandırılabilirsiniz: 'Her gün akşam 20.08'de ilanları veriyorlar...'

Sahte ilan tuzağına düştü, ev kiralamak isterken 22 bin 500 TL dolandırıldı. 2 çocuk annesi bir öğretmen, bir emlak sitesinde ev beğendi ve kiralamak için aradı. Ev sahibi olduğunu söyleyen kişi, kendini aile babası olarak tanıttı ve türlü türlü yalanlar atarak öğretmenden acil depozito istedi. Öğretmen ilk olarak 20 bin TL gönderdi. Ancak iddiaya göre karşı taraf bu paranın yetmeyeceğini söyleyip daha fazlasını istedi. Sözde ev sahibinin 5 bin lira daha fazla istediğini belirten öğretmen hesabındaki son para olan 2 bin 500 TL'yi de gönderdi. Öğretmenin parayı göndermesiyle sözde ev sahibinin ortadan kaybolması bir oldu. Öğretmen aynı yalanlarla insanları dolandıran o adamdan şikayetçi oldu.

"BAŞKA BİR EMLAKÇININ FOTOĞRAFLARINI KULLANMIŞLAR"

Show Haber'in haberine göre yaşadıklarını anlatan öğretmen şunları ifade etti:

"Her gün akşam 20.08'de ilanları veriyorlar ve gece yarısı olmadan ilanları geri siliyorlar. Milleti dolandırıyorlar. Çanakkale'ye gitmesi gerektiğini, orada eşini ailesinin hastalandığını bunun üzerine bu evi vereceklerini söyledi. O kadar insana güven veriyordu ki sözleri, insanın acıyası geldi. Başka bir emlakçıda o fotoğrafları gördüm, emlakçının fotoğraflarını kullanmışlar."

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