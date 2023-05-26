İkinci el Togg ilanı gündem oldu: Harekete geçildi

Geçtiğimiz günlerde bir ilan sitesinde yer alan ikinci el Togg ilanı gündem oldu. Neredeyse 3 katı fiyat istenen ilanla ilgili olarak inceleme başlatıldığı belirtildi.

İkinci el Togg ilanı gündem oldu: Harekete geçildi

Çekilişle almaya hak kazandı, fahiş fiyata satışa çıkardı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi RTÜK Uzmanı Sadık Canyurt, yerli otomobil Togg'un uzun menzilli modelini geçen hafta teslim aldı. Aracın piyasa değeri 1 milyon 215 bin TL'idi. İddiaya göre Canyurt, aracını yaklaşık 3 katına 3 milyon 500 bin TL'ye satışa çıkardı.

İkinci el Togg ilanı gündem oldu: Harekete geçildi - Resim : 1

RTÜK BAŞKANI: 'İNCELEME BAŞLATILDI'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı açıklamada "KESK Konfederasyonu’na bağlı Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt isimli çalışanımızın yerli ve millî gururumuz TOGG üzerinden akılalmaz bir fiyat manipülasyonuna giriştiği yönündeki haberler üzerine konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ EL ARABA SATIŞINA YAKIN TAKİP! 3 BAYİYE CEZA

Kanal D Haber'in haberine göre öte yandan Ticaret Bakanlığı da ikinci el araç satışlarına yönelik yakın takibini sürdürüyor. Taşıtın liste fiyatı üzerinde elden ödeme talep eden, müşterilere aksesuar almaya zorlayan bayilere ceza yağdı. Bakanlık, Ankara, Adana ve Bursa'daki üst sınırdan cezalandırarak toplamda 17,8 milyon TL para cezası verdi. Ayrıca bu bayiler bir yıl boyunca ikinci el satış yapamayacaklar.

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