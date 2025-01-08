Cezaevi Firarisi Polis Memurunu Yaraladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün ‘Dur’ ihtarına uymadığı otomobil, takipteki polis aracıyla kazaya karıştı. Kazada 1 polis memuru hafif yaralandı. Aracı bırakıp kaçan şüpheli M.A.D’nin açık cezaevinden izinli çıktığı ancak dönmediği belirlendi.

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Olay, saat 13.30 sıralarında Derince ilçesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. 16 KOL 41 plakalı otomobili kullanan M.A.D’ye polis ekipleri ‘Dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan M.A.D’nin otomobili, Şirintepe Mahallesi Çakıl Sokak’ta takipteki polis ekibinin aracıyla çarpıştı.

1 POLİS YARALANDI

Kazada 1 polis memuru hafif yaralanırken, M.A.D. aracı bırakıp kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı polis memuru SEKA Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kaçan sürücü M.A.D.’nin açık cezaevinden izinli çıktığı, dönmediği için de firari olarak arandığı öğrenildi. Polisin şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: DHA

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