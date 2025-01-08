Lisede Dehşet! Öğrenci Öğrenciyi Bıçakladı, Biri Hastanelik Biri Karakolluk Oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci bacağından yaralandı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken diğer öğrenci de gözaltına alındı.

Lisede Dehşet! Öğrenci Öğrenciyi Bıçakladı, Biri Hastanelik Biri Karakolluk Oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi’nde öğle saatlerinde Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde korku dolu anlar yaşandı.

Lisede Dehşet! Öğrenci Öğrenciyi Bıçakladı, Biri Hastanelik Biri Karakolluk Oldu - Resim : 1

Yaşları 16 olan erkek öğrenciler M.A. ve Ö.P. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ö.P. yanındaki bıçakla sınıf arkadaşı M.A.’yı bacağından bıçakladı. Çevredeki öğrencilerin müdahale etmeye çalıştığı kavga kısa süre sonra ayırıldı.

Okul yönetimi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yaralı öğrenci M.A. hastaneye kaldırıldı. M.A.’yı bıçakla yaralayan Ö.P. ise gözaltına alındı.

Lisede Dehşet! Öğrenci Öğrenciyi Bıçakladı, Biri Hastanelik Biri Karakolluk Oldu - Resim : 2

Kaynak: DHA

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