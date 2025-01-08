Batman’da Otomobil ile Öğrenci Servisi Çarpıştı! Çok Sayıda Yaralı Var

Batman’da Çamlıtepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde N.K. yönetimindeki otomobil ile öğrencileri taşıyan minibüs çarpıştı. Feci kazada 17’si olmak üzere 20 kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye taşınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: Saat 11.30 sularında ilimiz Batman merkez Adem İlkkılıç İlkokulu 4G sınıfı öğretmenimiz, sinema etkinliği kapsamında öğrencileri sinemaya götürmüş, dönüş yolunda Yaşar Kemal Parkı karşısında okulumuza yakın bir mesafede araç içinde bulunan 17 öğrenci bir öğretmen ve şoför trafik kazası geçirmişlerdir. Hastanede kalan 1 öğrencimiz de kol kırığından kaynaklı müşahede altında bulunmaktadır.

Kaynak: DHA