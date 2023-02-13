Ceza hukukçusu açıkladı: HSK'nın yönlendirdiği 'gönüllü' savcılar, kimlik tespiti yapıyor

Halk TV canlı yayınına katılan Ceza Hukukçusu Hasan Sınar, Kahramanmaraş'taki depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ceza hukukçusu açıkladı: HSK'nın yönlendirdiği 'gönüllü' savcılar, kimlik tespiti yapıyor

Kahramanmaraş'taki depremlerde binlerce bina yıkılırken; binaların müteahhitlerine yönelik soruşturmalar devam ediyor. 

Ceza Hukukçusu Hasan Sınar Halk TV canlı yayınında soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. 

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HSK SAVCI GÖREVLENDİRMİYOR, GÖNÜLLÜ SAVCI YÖNLENDİRİYOR

Bakanlığın ve savcıların geç kaldığını ve HSK'nın bölgeye savcı görevlendirmek yerine 'gönüllü' savcı yönlendirdiğini belirten Sınar şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız ölüler nedeniyle büyük bir kokunun ortaya çıktığı ve birkaç gün içerisinde bu enkazların mutlaka temizlenmesi, toparlanması gerektiğini ifade ediyorlar. Dolayısıyla biz o zamana kadar bu binalardan delil toplamazsak, bu binaların yıkılmasının sorumlularının hesap vermesini sağlayamayacağız. Ben geç kalmış olmalarına rağmen Adalet Bakanı'nın ve hakim ve savcıların bölgeyle ilgilenmelerini gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapamazsak delil elde edemeyeceğiz. YSK öyle bir şey yapmış ki, gönüllüğe göre... Siz dernek değilsiniz, gönüllülük nedir ya? 

Savcılık bölgeye gönüllülük esasına göre gönderiliyor. Çok az sayıda görevli olarak gönderildi. Gönüllü olan savcılar da ölü tespitleri için gönderildiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı. 

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