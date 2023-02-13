İspanyol kurtarma ekibi neden Türkiye'den ayrıldıklarını açıkladı: Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı verdi

İspanya'nın en büyük yayın kuruluşlarından biri olan RTVE, Türkiye'de deprem felaketinin yaşadığı bölgelere arama kurtarma desteği veren yabancı ekiplerle konuştu.

Avusturya, Alamanya, İsrail, İspanya deprem felaketinin ilk günü Türkiye'nin yardımına koştu. Arama-kurtarma ekipleriyle Türkiye'ye ülkeler birçok canı enkaz altından çıkarttı. Ancak teker teker güvenlik tehdidi gerekçesiyle acil dönüş kararı verdiler.

İspanyol televizyon kanalının konuştuğu ekipler neden Türkiye'den ayrıldıklarını anlattı. Televizyona konuşan İspanyol STK, "Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı verdi. İş makineleri koymak demek zaman kazanmak demek. Fakat makineler insanları öldürür. Böyle bir şey bir sürü insanın ölmesi demek. Biz bunun parçası olmayacağız" dedi.

İspanya Sevilla ekibi de dönenler arasında. Ekip, "Eğer daha iyi koordinasyon olsaydı yani yetkili kurum veya hükümet daha sağlıklı bir koordinasyon yapabilseydi bugün burada elimizde bulunan imkanlardan çok daha fazla faydalanabilirdik" diye konuştu.

4 gün boyunca Hatay'da çalışan Slovakya ekibi ise "Bize bugün döneceğimiz söyledi, çünkü tam bir insanlık krizi ortaya çıkıyor zira hükümet iş makineleriyle enkaza girmeye karar vermiş" ifadesini kullandı.