Murat Kurum: 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Murat Kurum: 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldığını bildirdi.

Kurum, "Ağır hasarla ilgili süreçte zaten binalarımız yıkılacak. Vatandaşımız AFAD'ın koordinasyonu dışında evinden eşya almamalı" dedi.

"Hasar tespitlerini 1 hafta içinde bitirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanan Kurum, depremden etkilenen illerde ay sonuna kadar inşaat faaliyetlerini başlatacaklarını belirtti.

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