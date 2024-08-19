Çeyrek, Gram, Yarım... Altında Son Fiyatlar Ne?
Yeni haftanın ilk gününde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Gram altın 2 bin 711 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 495 liradan satılıyor.
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. İşte 19 Ağustos 2024 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları şöyle…
- Gram altın satış fiyatı: 2.711,11 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 4.495,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 8.981,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 17.901,19 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 17.907,00 TL
- Gremse altın satış fiyatı: 44.890,25 TL
- Ons altın satış fiyatı: 2.503,55 dolar
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