Altından 10 Kat Daha Değerli! Yatırımcıların Yeni Gözdesi Oldu

Gremse altın, çeyrek altının yaklaşık 10 katı değerinde olmasıyla dikkat çekiyor. Son yıllarda FED’in faiz politikaları, yükselen döviz kurları ve ons altındaki dalgalanmalar, altın fiyatlarının 2022'den itibaren sürekli bir artış göstermesine neden oldu. Bu durum, birikimlerini korumak isteyen birçok kişinin kuyumculara yönelmesine yol açtı.

Gremse altın, çeyrek altının yaklaşık on katı büyüklüğünde olup, piyasada nadir bulunan bir değerli metal olarak biliniyor. Yarım altının beş katı ve tam altının iki buçuk katı büyüklüğündeki bu özel altın türü, sınırlı sayıda bulunması ve değerinin sürekli artması nedeniyle büyük ilgi görüyor. Güncel fiyatı 44.036,94 TL olan gremse altın, yüksek fiyatı ve nadir bulunabilirliği nedeniyle yatırımcılar tarafından uzun vadede karlı bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem