Çeşme'de Balıkçı Barınağında Yangın! 7 Tekne Alevlere Teslim Oldu
İzmir'in Çeşme ilçesinde bir teknede çıkıp, kısa sürede diğerlerine sıçrayan yangında 7 tekne yandı.
Yıldız Burnu'ndaki balıkçı barınağında bulunan bir teknede, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede yanındaki 6 tekneye daha sıçradı.
Teknelerden yükselen siyah duman gökyüzünü kapladı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.
6-7 metre uzunluğundaki polyester teknelerde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
