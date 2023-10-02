Cemaat liderinin Atatürk ve Anıtkabir sözleri iktidar yanlısı yazarı çok kızdırdı: Atatürk övgüsüne 'isyana teşvik' dedi

İktidara yakın cemaatçi Cevat Akşit'in Atatürk ve Anıtkabir'e ilişkin kullandığı ifadeler, Akit TV yorumcusunu çok kızdırdı.

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AKP’ye yakın Gaye Vakfı’nın yöneticisi Prof. Dr. Cevat Akşit, yaptığı bir konuşmada, ‘büyük’ şahıslara anıt mezar yapılabileceğini söyleyerek, Mustafa Kemal Atatürk’ü ödü.

Atatürk’ün ilerici ve gericiyi buluşturarak ‘milleti bir yumruk yaptığını’ söyleyen Akşit, “Büyük zatlar için kabir yapılabilir. Mustafa Kemal Paşa’ya Anıtkabir yaptık, ona minnet borcumuz var” dedi.

AKİT TV YORUMCUSU ÇOK KIZDI

Akşit’in bu sözleri iktidara yakın gazeteci ve yazar Kenan Alpay’ı çok kızdırdı.

“Atatürk’e hiçbir borcumuz yok” diyen Alpay, “Cevat Akşit Hocanın Atatürk övgülerine eşlik eden Anıtkabir güzellemesi hakkı ve sabrı tavsiye değil batıla ve isyana teşviktir” ifadelerini kullandı.

Alpay paylaşımlarının tamamında şunları söyledi:

1- Cevat Akşit Hocanın “büyük adam” olarak andığı Mustafa Kemal’e ve Kemalizme bizim hiç bir surette “minnet borcumuz” filan yoktur. Cevat Hoca konuşurken Kur’an ve Sünneti unutmuş, ihmal veya ihlal etmiş; İslam’a savaş açan Tek Adam ve Kemalizmi hiç bilmediğini itiraf etmiştir.

2-İsrailiyat-bid’at ve hurafelerle mücadele etmek bir tarafa modern İsrailiyat-bidat ve hurafe üretmenin hiçbir faydası olmaz ama yıkıcı sonuçları olur. Cevat Akşit Hocanın Atatürk övgülerine eşlik eden Anıtkabir güzellemesi hakkı ve sabrı tavsiye değil batıla ve isyana teşviktir

Kaynak: Gerçek Gündem

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