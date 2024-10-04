Cem Garipoğlu Öldü mü Yaşıyor mu? Sır Perdesinin Aralanacağı Tarih Belli Oldu

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkarılan cesedine ait parçalar, incelenmek üzere dün Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

GARİPOĞLU’NUN AİLESİ ÖRNEK VERDİ

Garipoğlu’nun mezarından çıkarılan kemiklerin ve kafatasının ATK’ya getirilmesinin ardından Garipoğlu’nun anne ve babası DNA eşleşmesinde kullanılması için ATK’ya gelerek kan ve süprüntü örneği verdi.

RAPOR BİR HAFTA İÇERİSİNDE ÇIKABİLİR

Adli Tıp’ta gerçekleşecek işlemlerin bir hafta içerisinde sonuçlanması ve mezardaki cesedin Garipoğlu’na ait olup olmadığının belirlenmesi bekleniyor.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "fethi kabir" kararı doğrultusunda, İstanbul Adli Tıp Kurumu ekibi, savcı ve olay yeri inceleme uzmanları, sabah saatlerinde Garipoğlu'nun Karacaahmet Mezarlığı'ndaki mezarına geldi.

AİLELER İŞLEME KATILMADI

Mezarlıkta Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ve Garipoğlu ailesinin avukatı Orhan Şahin hazır bulundu. Karabulut ve Garipoğlu ailesi ise mezarlığa gelmedi.

BÜTÜN SÜREÇ KAYDA ALINDI

Mezarın kazılmasının ardından Garipoğlu'nun çıkarılan cesedi tabuta yerleştirildi. Ayrıca, tüm bu işlemler görüntü ve fotoğraf çekilerek kayıt altına alındı.

Garipoğlu'nun mezardan alınan cenazesi, nakil aracına bindirilirken, görevliler tarafından yapılan işlemler için tutanak tutuldu. Cenaze incelenmek üzere nakil aracığıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yaklaşık bir saat süren "fethi kabir" işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekipler mezarlıktan ayrıldı.

KEFEN YOK TARTIŞMASI

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "fethi kabir" işleminin tamamlanmasının ardından gazetecilere, Cem Garipoğlu'nun cesedi olduğu iddia edilen kemiklere ve kafatasına ulaşıldığını söyledi.

Mezarın iki parça halinde olduğunu aktaran Epözdemir, "Üst kısım boş, alt kısımda ceset bütünlük arz etmiyor. Kemikler, kafatası var, kefen yok. Steril bir bez yok. Dağınık bir şekilde toprak üstünde sadece kemikler ve kafatasını görebildik." dedi.

Öte yandan konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adli Tıp uzmanlarının, mezardaki kefenlerin 5 ile 10 yıl içerisinde yok olmasının normal olduğunu dile getirdiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti.

Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.

Daha sonra Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu'nun mezarının açılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na talepte bulunmuştu.

Talebi kabul eden savcılık, "fethi kabir" işlemlerinin yapılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı göndermişti.

Kaynak: AA-İHA