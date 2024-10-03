Cem Garipoğlu'nun Mezarı 'Takıntılı' Olduğu Günde Açılıyor

Münevver Karabulut cinayeti, Türkiye'nin yakın tarihinde meydana gelen ve kadına şiddet davalarında sembol haline gelmiş bir olay olarak toplum hafızasında yer etti. Münevver, 3 Mart 2009’da 17 yaşındayken, İstanbul Bahçeşehir’deki bir villada erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Garipoğlu, bu cinayetten 197 gün sonra yani 17 Eylül 2009'da avukat tarafından polise teslim edilirken, 10 Ekim 2014'te ise kaldığı Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki koğuşunda ölü bulunduğu açıklandı.

Cezaevinde intihar ettiği iddia edilen Cem Garipoğlu’nun cesedi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından 12 Ekim 2014 tarihli raporda Garipoğlu’nun ölüm nedeninin "başa poşet geçirilmesine bağlı ağız burun kapanması ve boyuna bağ tatbikine bağlı mekanik asfiksi" olarak bildirildi. Garipoğlu'nun intihar ettiğine genel kamuoyu tarafından inanılmazken, ailesi tarafından yurt dışına kaçırıldığı inancı yayılma başladı.

MEZARIN AÇILMASINA UZUN SÜRE İZİN VERİLMEDİ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediğini ve kaçtığını öne süren Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Temmuz 2022’de avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla ilk suç duyurusunda bulundu. İlk başvuru savcılık tarafından 'kovuşturmaya yer olmadığına' kanaat getirilerek reddedildi.

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebini reddeden savcılık, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen kişiden alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirtti. Kararın ardından avukat Rezan Epözdemir, ret kararına itiraz ederek şikayet dilekçesi verdi. Epözdemir'in 3 ay önce üst mahkemeye yaptığı itiraz başvurusuna üst mahkeme, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına izin vermeyerek takipsizlik kararı verdi.

MEZAR BUGÜN AÇILIYOR

Ret kararlarının gelmesinin ardından baba Süreyya Karabulut, avukatı aracılığı ile şikayeti Adalet Bakanlığı'na taşıdı. Yapılan başvuruda iki mahkemenin ret kararının verildiğini, bu karara itiraz ettiklerini belirterek Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebinde bulundu. Adalet Bakanlığınca, baba Süreyya Karabulut'un şikayet dilekçesinde talep ettiği Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın isteğine ret geldi. Soruşturmaya devam edildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllar sonra Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi. Savcılık Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderdi ve mezarın 3 Ekim'de açılmasını talep etti.

Silivri Cumhuriyet Savcılığı ayrıca mezarının açılacağı bugünle ilgili “Kimlik teşhisinde kullanılmak üzere ölenin yakınlarından veya komşularından birinin mezarlıkta hazır edilmesi” ve “Kamera ve fotoğraf çekimi yapılmak üzere olay yeri inceleme ekibi veya bu işlerde uzman kimselerin mezarlıkta hazır edilmesi” talimatını da verdi.

TUHAF '3' TAKINTISI

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı günün belli olmasıyla ilginç bir tesadüf de dikkat çekti. Cem’in Münevver ile yaptığı MSN yazışmalarında Cem’in 3 rakamına olan takıntısı ortaya çıkmıştı. 5 Şubat 2009 günü Cem ile Münevver arasında geçen bir MSN yazışmasında, Cem Garipoğlu, mart ayının ortasında 3 günlüğüne İsviçre’ye gideceğini yazıyor.

Münevver de, ‘Mart ayı benim doğum günümün olduğu ay” diyor. Cem bunun üzerine, “Evet 3 Mart” diyor. Buna şaşıran Münevver, doğum gününün 7 Mart olduğunu belirtip Cem’e “Aklı 3’te gene de olsa İsviçre’ye gitme de kalmış, 3 3 3 gidiyor” diye yazıyor.

Sohbette 3 rakamına takıntısında bahsedilen Cem, Münevver’i 3 Mart'ta katletti. Bilgisayarından çıkan MSN kayıtlarındaki yedek bir dosyaya da “333” ismini verdi. Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması da 3 Ekim gününe denk geldi.

Kaynak: Habertürk