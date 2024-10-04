Kuzey Ege'nin İncisine JES Tehdidi! Hem Köye Hem Arkeolojik Yapılara Yakın

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jeotermal kaynak amaçlı sondaj yapılmak isteniyor. Bakrom Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan proje ile ilgili 29 Ağustos tarihinde ‘ÇED olumlu’ kararı verildi. Projede 1500 metre derinliğe inilerek sondaj yapılacak, kaynak bulunması halinde de jeotermal enerji santrali (JES) inşa edilecek.

Proje hem tarım arazisi içinde hem de Büyükhusun köyüne sadece 850 metre mesafede. Bölge halkı ve STK’lar çevresel etkilerin yanı sıra arkeolojik yapılara yakınlığı nedeniyle projeye dava açmaya hazırlanıyor.

BU İLK DAVA DEĞİL

Gazete Oksijen'in haberine göre, açılmaya hazırlanılan dava, projeye karşı başlatılan ikinci hukuki mücadele olacak. İşletme ruhsatını 7 Şubat 2013’te 30 yıllığına alan şirket, 2019’da 4 bin 74 hektarlık (yaklaşık 5 bin 700 futbol sahası) ruhsat alanı içinde jeotermal kaynak arama sondajı yapmak için bir proje tanıtım dosyasını Çanakkale Valiliği’ne sunmuştu. Valilik tarafından 15 Kasım 2019’da “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. Bölge halkı ve çevre örgütleri ise 20 Aralık 2019’da bu kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA NELER VAR?

Bu davada alınan bilirkişi raporunda proje tanıtım dosyasının teknik açıdan şeffaf olmadığı ve yetersiz olduğu, süreç detayları ile teknik usullerin yeterince açık belirtilmediği gibi gerekçelerle birlikte çeşitli eksiklikler bulunduğu ifade edildi. Ve projenin, tarım arazilerine, bitkisel ve hayvansal üretime, çevreye, doğal yaşama, kültürel varlıklara, ormanlık alanlara ve insan sağlığına olabilecek muhtemel olumsuz etkilerine karşı alınacak tedbirlerin tanıtım dosyasında detaylı olarak değerlendirilmediği tespit edildi. 15 Ocak 2021’de de ÇED raporunun hazırlanması gerektiğine hükmedilerek ‘ÇED gerekli değildir’ kararı iptal edildi.

Şimdi, bu kararın üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesinin ardından şirket ‘ÇED raporu’ için tekrar başvuru yaptı. Halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısı yapılması gerekiyordu. Ancak bölge halkı, önceden açtıkları ve kazandıkları dava nedeniyle projeye karşı çıktı, toplantı yapılamadı. 29 Ağustos’ta valilik tarafından ‘ÇED olumlu’ kararı verildi.