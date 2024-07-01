Celal Şengör aşka geldi

Ünlü jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, sosyal medya hesabından aşk dolu bir paylaşım yaptı.

Celal Şengör, Instagram hesabından eşi Oya Maltepe Şengör ile evlilik karesini paylaştı.

Evlilik yıldönümleri sebebiyle paylaşımının altına romantik sözler yazan Şengör, şunları söyledi:

"38 yıl önce bugün bir melek hayatıma kondu. O günden beri cennetin tadını çıkarıyorum."

Şengör, geçmişte katıldığı televizyon programlarında da birçok kez eşinin adını anmış ve ondan bahsetmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem