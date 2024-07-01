Özel'den Erdoğan'a Kayseri çıkışı: 'Bunun da sorumlusu sensin!'

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’de yabancı uyruklu bir kişinin bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasının ardından başlayan şiddet olaylarından muhalefeti sorumlu tutmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den yanıt geldi.

Özel, yangından etkilenen Aydın Kuşadası'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Burada Erdoğan’ın Kayseri’de yaşananlara ilişkin "Dün küçük bir grubun yol açtığı durumun nedeni muhalefetin zehirli söylemidir. Vandallık yapmak kabul edilemez" ifadelerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

“Hangi muhalefeti kastetti bilmiyorum. CHP'nin böyle bir ithama muhatap olamayacağı açık. Kime söylüyorsa ondan cevabını alsın. Dün yaşanan olaylar ve Türkiye sığınmacı sorunu varsa ne diyor? 'Her şeyin sorumlusu benim...' O zaman bunun da sorumlusu sensin. Komşunda iç savaş kışkırtıcılığı yaparsan bu kadar sığınmacıyı da bu memleketin başına musallat edersin. Bu kadar sığınmacının gelmesinde hangimizin sorumluluğu var.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’daki Yerel Yönetimler Toplantısı’nda Kayseri’de yaşananlara ilişkin şunları söylemişti:

“Türkiye'nin fay hatlarıyla oynamaktan herkes uzak durmalı. Birilerinin kendi beceriksizliğinin faturasını, evini barkını terk etmiş insanlara kesmeye göz yumulmamalı. Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz. Dün Kayseri'de küçük grubun yol açtığı müessif olayların sebeplerinden biri muhalefetin zehirli söylemleridir. Kim olursa olsun insanların evlerini yakmak, vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez. Siyasi kazanım uğruna nefret siyasetine tevessül edilmesini acizlik olarak görüyoruz. Ayrımcılık, ötekileştirme, düşmanlaştırma AK Parti siyasetinde yer bulmayacaktır."