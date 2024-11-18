CANLI BLOG | Yenidoğan Çetesi Davası Başladı: Bebeğini Kaybeden Aileler Duruşma Salonuna Alınmadı

Tüm Türkiye'yi dehşete düşüren, kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün yargılanmasına bugün başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) para alabilmek için İstanbul'da çok sayıda bebeği gereksiz şekilde yoğun bakımda tutup, bazılarının ölümüne bazılarının da sakat kalmasına neden olan 22’si tutuklu 47 sanığın hakim karşısına çıktığı dava, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülüyor.

10 HASTANE KAPATILDI

Sağlık kurumlarına güveni zedeleyen skandalın ardından 9’u İstanbul’da biri Tekirdağ’da 10 özel hastane kapatıldı. Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi'nin ruhsatları iptal edildi.

NE KADAR CEZA İSTENİYOR?

Bin 400 sayfalık iddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere, toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor. Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

İddianamede, "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bu hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

Gerçek Gündem, Türkiye'nin takip ettiği davada yaşananları adliyeden aktarıyor.

11.35 MURAT EMİR'DEN 'İÇERİ ALINMAMA' TEPKİSİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, mağdur ailelerin, avukatların ve gazetecilerin duruşma salonuna alınmamasına tepki göstererek, "Ceza yargılamaları halka açık yapılır" dedi. Emir, herkesin bu davayı izleme hakkı olduğunu vurguladı.

11.28 DURUŞMA BAŞLADI

Duruşma gecikmeli olarak başladı. Mahkeme başkanı kimlik tespiti yapıyor. Duruşma Bakırköy Adliyesi’nin konferans salonunda yapılıyor. Salonun içinin çok kalabalık olduğu görülürken, pek çok kişi duruşmaya giremedi.

11.20 TUTUKLU SANIKLAR GELDİ

Davada tutuklu sanıklar salona geldi. Mahkeme Başkanı, baro başkanlarına söz vermeyeceğini açıklamasının ardından gelen itirazlar sonrası salonu boşaltmak istedi, buna itiraz edilip gerekçesi sorulunca da mahkeme heyetiyle birlikte salondan ayrıldı. Dışarıda müzakere eden mahkeme heyeti salona döndü, Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'a ve İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu'na söz verilmesi talebini kabul etti.

11.10 AİLELER SALONA ALINMIYOR

Çetenin faaliyetleri nedeniyle bebeklerini kaybeden aileler duruşma salonuna alınmıyor. Salon önünde bir anne "Canım yanıyor" diye bağırırken, "Aileler içeriye alınsın" çağrıları yapıldı.

📌Yenidoğan çetesi davasında gerilim devam ediyor



🔹Çetenin faaliyetleri nedeniyle bebeklerini kaybeden aileler duruşma salonuna alınmıyor — Gerçek Gündem (@gercekgundem) November 18, 2024

11.00 POLİS İLE AVUKATLAR ARASINDA GERİLİM

Saat 10.00'da başlaması planlanan duruşma, 11.00'e ertelendi. Davaya müdahil olmak isteyen avukatlar duruşma kapısında bekletiliyor. Polis ile avukatlar arasında da gerilim yaşanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem