CANLI BLOG | Suriye'nin Kuzeyi Ateş Çemberi... İran'dan Türkiye'ye Kritik Ziyaret

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki cihatçılar ile Beşar Esad önderliğindeki Suriye Ordusu arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Cihatçılar, Halep’in büyük bir kısmını ele geçirdi. Suriye ordusu, Halep’ten 'geçici olarak' çekildi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yaptığı açıklamada Türkiye sınırındaki İdlib'den doğuda Halep, güneyde de Hama yönüne saldırı başlatan Heyet Tahrir el Şam liderliğindeki cihatçı gruplara karşı güç kullanılacağını söyledi.

AFP'nin haberine göre hafta sonu boyunca artan yoğun çatışmalarda ölü sayısı 412'ye yükseldi. Son verilere göre bu ölümlerin 61'i sivillerden, 137'si Suriye ordusundan, 214'ü Heyet Tahrir Şam (HTŞ) üyelerinden oluşuyor. AFP sadece Pazar günü 17 sivilin öldüğünü bildirdi.

İşte anbean Suriye'de yaşananlar...

11.00 SMO, TEL RIFAT'TA İLERLİYOR

SDG tarafından kontrol edilen Tel Rıfat’a yönelen gruplardan Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Rıfat merkezini kontrol altına alırken kentin çevresinde de ilerlemesini sürdürüyor.

SDG Komutanı Mazlum Abdi yaşanan gelişmelere ilişkin olarak yerel kaynaklarda yer alan açıklamasında, bölgeden sivillerin tahliye edilmesi için ’’Suriye’deki tüm etkin taraflarla’’ iletişim halinde olduklarını belirtirken Tel Rıfat bölgesinde SMO'nun ilerleyişini kabul etmiş oldu. SDG, Tel Rıfat’ın kontrolünü 2016 yılında IŞİD’den almıştı.

Önceki gün Suriye medyasında yer alan haberlerde Heyet Tahrir eş-Şam ve diğer gruplar SDG’nin Halep’te kontrol ettiği Eşrefiye ve Şeyh Maksud’dan çekilmesi için, sivillerin SDG kontrolündeki Rakka’ya güvenli geçişini sağlamayı teklif ettiği ve SDG’nin ise teklifi kabul ettiği iddia edilmişti. Haberlere göre bölgeden çekilecek SDG güçlerinin Minbiç’e konuşlanacağı iddia edildi.

10.00 İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi. Erakçi, bugün Türkiye'ye gelecek. Bakanın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesi bekleniyor. Dışişleri'nin açıklamasında Erakçi'nin neden Türkiye'yi ziyaret ettiği bilgisi yer almadı. Orta Doğu basını ise Suriye'deki gelişmeler sırasında gerçekleşen bu ziyaret için 'kritik ziyaret' yorumunu yaptı.

Öte yandan Erakçi hafta sonu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. IRNA haber ajansına göre İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Suriye'deki durumun çözümü için Astana sürecinin üç garantörü olan Türkiye, İran ve Rusya arasında koordinasyonun sağlanması gerektiğinin konuşulduğu" belirtirdi.

09.20 ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Suriye ordusunun Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kent merkezine dün düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısı 16'ya yükseldi. Suriye ordusuna ait savaş uçakları, dün İdlib kent merkezindeki Kuzey, Hamarat ve Kusur mahallelerine saldırılar düzenlemişti. Pazar günü Halep üniversitesi yakınlarında gerçekleşen bir hava saldırısında da en az dört kişi hayatını kaybetmişti.

Rus haber ajansı TASS'a göre Suriye ordusu "hava saldırıları artırdığını, düzinelerce kişinin öldüğünü ve yaralandığını" söylediğini aktardı.

09.00 'GERGİNLİĞİN AZALTILMASI' ÇAĞRISI

ABD ile müttefikleri Fransa, Almanya ve İngiltere ortak bir açıklama yaparak "gerginliğin azaltılması" çağrısında bulundu. Ortak yazılı açıklamada sivillerin ve altyapının korunması için çağrı yapılarak "Suriye'deki gelişmeleri yakından izliyoruz ve tüm taraflara, daha fazla insanın yerinden edilmesini ve insani erişimin kesintiye uğramasını engellemek için şiddeti azaltma, sivilleri ve altyapıyı koruma çağrısı yapıyoruz" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Suriye'de 'siyasi çözüm' öngören ancak nihayetinde Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevini bırakması şartı koşulan 2015 tarihli BM kararına da atıfta bulunuldu. Açıklamada, "Mevcut tırmanış, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda, siyasi bir çözüme duyulan acil ihtiyacın altını çiziyor" ifadeleri kullanıldı.