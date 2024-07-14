Çankırı'da Kamyon Trene Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Çankırı'da yük treninin kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Çankırı'da Kamyon Trene Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Muharrem Uçar (50) idaresindeki 52 FN 402 plakalı kamyona, Ankara-Çankırı kara yolu Ballıca mevkisinde hemzemin geçitte yük treni çarptı.

Kazada, kamyon sürücüsüyle araçtaki B.K. (18) ve makinistler B.O. ile A.Y. yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

50 yaşındaki Muharrem Uçar, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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