Çanakkale'deki Orman Yangını İkinci Gününde!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale ikinci gününde de sürüyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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Çanakkale'deki Orman Yangını İkinci Gününde!

Yaz aylarına girilmesiyle Türkiye yeniden orman yangınlarıyla mücadele etmeye başladı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Gemedere Çayı mevkii yakınlarındaki ormanlık alanda dün bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara araçları sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları ikinci gününde de sürüyor.

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Kaynak: AA

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