Küçük Çocuğun Elindeki Telefonu Alıp Kaçan Kapkaççı Tutuklandı

Adana'da kaldırımda yürüyen10 yaşındaki kız çocuğunun elindeki cep telefonunu alıp kaçan bisikletli kapkaççı tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kaldırımda yürüyen kız çocuğunun elindeki cep telefonunu alıp kaçan bisikletli kapkaççı tutuklandı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda elektrikli bisiklet süren kapkaççı, kaldırımda yürürken annesi N.A. (38) ile görüşen 10 yaşındaki B.M.A'nın elindeki cep telefonunu alıp kaçtı.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği belirlenen zanlı Cihad H'yi (22) evine düzenlenen operasyonda yakaladı. Cihad H, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Polis ekipleri, cep telefonunu da zanlının sattığı kişiden alarak B.M.A'nın ailesine teslim etti. Güvenlik kamerası görüntüsünde, elektrikli bisikletle kız çocuğunun yanına yanaşan zanlının telefonu çalıp kaçması yer aldı.

Kaynak: AA

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