Denizli'de Evinde Ölü Bulunan Kadının Oğlu, Aylar Sonra Tutuklandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde nisan ayında evinde ölü bulunan kadının oğlu tutuklandı.

Denizli'de Evinde Ölü Bulunan Kadının Oğlu, Aylar Sonra Tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gürlek Mahallesi'nde 13 Nisan'da evinde ölü bulunan Emine Durmuş'un (89) yapılan otopsi işleminde boynunda kırık olduğunun belirlenmesi ve boğularak öldüğünün değerlendirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay inceleme yapan ekipler, Emine Durmuş'un oğlu Cihan Durmuş (30) ile kız arkadaşı Fatma A'yı (37) Honaz ilçesindeki bir restoranda gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cihan Durmuş, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, Fatma A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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