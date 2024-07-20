Erdoğan'ın Vahdettin Anısına Sansür Tepkisi: Atatürk Aslında Ne Demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Saray’ın 6 yıl süren restorasyon çalışmalarının sona ermesiyle yeniden ziyarete açıldığı törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Vahdettin arasında geçen konuşmayı kırparak anlattı. Erdoğan’ın açıklamaları tarihçilerin tepkisini çekti.

Açılış törenindeki konuşmasında son Osmanlı Padişahı Vahdettin’in Atatürk ile arasında geçen diyalogu sansürlü bir şekilde anlattığını öne sürdü.

Erdoğan, Atatürk ile Vahdettin’in görüşmesini anlattığı sırada “Paşa paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir ve tarihe geçmiştir. Bunları unutun, asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk ile Vahdettin arasında geçen diyalogu ise şöyle anlattı:

"Gazi Mustafa Kemal, Bandırma Vapuru'yla yola çıkmadan bir gün önce buraya gelmiş ve Sultan Vahdettin'le görüşmüştür. Gazi Mustafa Kemal, o tarihî görüşmeyi şöyle anlatır: 'Yıldız Sarayı'nın ufak bir salonunda Vahdettin'le adeta diz dize denecek kadar yakın oturduk. Salonun Boğaziçi'ne doğru açılan penceresinden gördüğümüz manzara şu; birbirine paralel hatlar üzerine düşman zırhlıları bordalarındaki toplar sanki Yıldız Sarayı'na doğrulmuş. Vahdettin hiç unutmayacağım şu sözlerle konuşmaya başladı. 'Paşa paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir ve tarihe geçmiştir. Bunları unutun, asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa paşa, devleti kurtarabilirsin.' Bunun üzerine Gazi Mustafa Kemal, Sultan Vahdettin'e şu cevabı verir; 'Merak buyurmayın efendimiz, noktainazarı şahanenizi anladım. İrade-i seniyyeniz olursa hemen hareket edeceğim.' 'Muvaffak ol' hitabına mazhar olduktan sonra huzurdan çıktım, ayaklarımızın patırtısını işittirmeden saraydan uzaklaştık.'"

ATATÜRK ASLINDA VAHDETTİN İÇİN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan anlattığı görüşmeye tarihçi Sinan Meydan’dan tepki geldi. Meydan, anlatılan hikayenin sansürlü olduğunu öne sürerek, Atatürk’ün görüşme sonrası notlarında “Çok iyi anladığım, veliahtlığında, padişahlığında bütün his ve fikirlerini, temayüllerini, sahtekarlıklarını tanıdığım adamdan nasıl yüksek ve asil bir hareket bekleyebilirdim? Memleketi kurtarmak lazımdır, istersem bunu yapabilirmişim. Nasıl? hemen hüküm verdim: Vahdettin demek istiyordu ki, hiçbir kuvvetimiz yoktur. Tek dayanak noktamız İstanbul’a hâkim olanların siyasetine uymaktır. Benim memuriyetim onların şikâyet ettikleri meseleleri halletmektir. Eğer onları memnun edebilirsem, memleketi ve halkı bu siyasetin doğruluğuna inandırabilirsem ve bu siyasete karşı gelen Türkleri tutuklarsam Vahdettin’in arzularını yerine getirmiş olacaktım” ifadelerini yazdığını belirtti.