Ev Alacaklar Dikkat! Uzman İsim Açıkladı... Konut Fiyatları Düşecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), konut fiyatlarında reel bazlı gerileme sürdüğünü açıkladı. Merkez'in verilerine göre; enflasyondan arındırılan fiyatlarda düşüş mayıs ayında yüzde 14.9 oldu. Konut fiyatlarındaki artış da 7 aydır enflasyonun altında seyrediyor. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, fiyatlardaki düşüşün konut alım talebini nasıl etkileyeceğini ve büyükşehirlerdeki kira fiyatlarındaki son durumu anlattı.

'KONUT FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDER'

Milliyet'e konuşan Özelmacıklı, konut fiyatlarında düşüş olup olmayacağına dair şunları söyledi:

"Reel bazda hala düşüş devam eder. Benim tahminim yıl sonuna kadar konut fiyat endekinde reel düşüşleri görmeye devam edeceğiz şeklindedir. Bu dönemde taşınmaz alıp kiraya vermek bir o kadar makul olabilecek seviyelere indi. Konut fiyatlarında gerileme varken kira fiyatlarında aynı oranda bir gerileme söz konusu değil. Hatta kira fiyatları yenilenen kira sözleşmelerinde gördüğümüz gibi oldukça artmış seviyelerde. Ben bu dönemde faizlerde bir gerileme olacağını ve gayrimenkulde yatırım amaçlı alıma dönüleceğini düşünüyorum.

KİRALIK DAİRE SAYISINDA YÜZDE 50'LİK DÜŞÜŞ

Yüzde 25 kira sınırlamasının kalkmasıyla biz piyasada artan kiralık daire arzı görmedik. Son dönemde piyasada kiralık daire sayısında önemli düşüşler yaşandı. Üç ay önce 280 bin seviyesinde olan kiralık daire arzı şu anda 140 bin seviyelerine kadar düşmüş vaziyette.

Merkez Bankası Başkanı yaptığı açıklamada konut kiralarının son 1yılda reel olarak düştüğünü söylemişti. Yüzde 13 seviyelerinde çeşitli düşüşler gördük. Açıkçası son 3 ayda grafik tersine döndü. Mayıs, haziran ve temmuz aylarında fiyatlar yükselişe geçti. Kira artışının en önemli nedenlerinden birisi şüphesiz yeni kiralık daire olmamasıdır.

EN ÇOK ARTIŞ NEREDE?

En çok artışlar şu anda Doğu ve Güneydoğu illerinde yaşanıyor. Erzurum’da kiralar son 1 yılda yüzde 170 arttı. O bölgedeki illerde yani Gümüşhane’den Urfa’ya kadar birçok ilimizde yüzde 100’ün üzerinde artışlar var.

İstanbul’da kiralık konut fiyatları metrekarede 230 TL seviyelerinde, yani 100 metrekare bir daire 23 bin TL seviyesinde. İzmir’de bu rakam 190 TL Seviyelerinde yani 100 metrekarede 19 bin TL. Ankara’da ise yaklaşık 170 TL seviyelerinde yani 100 metrekare bir daire için 17 bin TL seviyelerinde diyebiliriz.

Konut fiyatlarında reel bazlı gerileme yaşanırken kiralarda reel düşüş görmüyor hatta artışlar görüyoruz. Önümüzdeki aylarda barınmanın önemli bir program olacağını ifade edebiliriz."