Çanakkale'de yangın alarmı: 2 köy tahliye edildi

Çanakkale'de çöplükte başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın nedeniyle 2 köy tahliye edildi.

Çanakkale'de yangın alarmı: 2 köy tahliye edildi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplükte başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle Kiremitoba köyünün ardından Aladağ köyü de tahliye edildi.

Ezine ilçesinde çöplükte çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle önce makilik alana, daha sonra da ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile kara araçları sevk edildi.

Yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, alevlerin tehdit ettiği Ezine'ye bağlı Kiremitoba köyünün ardından Aladağ köyü de tahliye edildi.

Kaynak: İHA

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